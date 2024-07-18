

«Гахария за Грузию» никаких переговоров с «Лело» не ведет - Даушвили

18.07.2024 13:48





Депутат Михаил Даушвили, член партии «Гахария за Грузию», заявляет, что его партия желает Мамуке Хазарадзе и «Лело» успехов, преодоления барьера и продолжения парламентской деятельности в следующем парламенте.



Как заявил журналистам Даушвили, именно это он может сказать о «Лело» и Мамуке Хазарадзе.



Что касается вопроса возможного объединения «Лело» и «Гахария за Грузию», Михаил Даушвили говорит, что «ничего не завершено».



«Мы желаем «Лело», этому новому объединению, больших успехов в преодолении барьера и продолжении парламентской деятельности. Единственное, чего мы хотим и что мы наметили — прекращение однопартийного правления, не должно быть вопроса в этой стране – есть ли альтернатива миру или нет, и стоит ли возвращать страну на путь европейской интеграции. Политика – это не пространство личных мечтаний и желаний — я хочу с этим, или тем, это не ваша личная жизнь, это политика и страна“, — заявил Михаил Даушвили.



Для справки, «Лело», Анна Долидзе и «Площадь Свободы» объединились.





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