

Европарламент обсуждает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе ЕК

18.07.2024 13:50





Европарламент обсуждает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок во главе Европейской комиссии. Между тем, Урсула фон дер Ляйен опубликовала документы, в которых излагается ее политическая программа на ближайшие пять лет.



Урсула фон дер Ляйен пообещала создать новые должности комиссаров ЕС, в том числе по вопросам обороны, жилищного строительства, расширения ЕС и Средиземноморского региона.



В документе отмечается, что предлагаемый комиссар по обороне попытается собрать ресурсы для военных расходов. Столицы ЕС лоббируют пост комиссара из-за войны с Россией и растущей вероятности того, что возможная победа Дональда Трампа в США может снизить приверженность Вашингтона европейской безопасности.



Фон дер Ляйен первая женщина, возглавившая комиссию. Она нуждается в поддержке как минимум 361 депутата Европарламента в парламенте ЕС, состоящем из 720 членов.



Результаты голосования будут объявлены 18 июля. Если Урсуле фон дер Ляйен не удастся набрать 361 голос, лидерам ЕС придется выдвинуть другого кандидата.





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