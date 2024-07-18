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Урсула фон дер Ляйен: Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и Грузия сделали свободный выбор
18.07.2024 14:26
Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и Грузия сделали свободный выбор, поэтому мы должны показать твердую приверженность тому, что их будущее будет свободным, успешным и будет в ЕС, - об этом заявила Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, где сегодня пройдет голосование по утверждению ее кандидатуры на должность президента Еврокомиссии.
«Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и Грузия сделали свободный выбор. Они выбрали свободу вместо угнетения, выбрали демократию вместо зависимости и некоторые из них платят очень большую цену за этот выбор. Поэтому и мы должны сделать выбор и продемонстрировать твердую приверженность тому, что их будущее будет свободным, успешным и будет в нашем Евросоюзе», - сказала Урсула фон дер Ляйен.
В выступлении Урсула фон дер Ляйен представила политическую программу на ближайшие пять лет в случае своего переизбрания.
Процесс голосования в Европарламенте начнется в 15:00 по тбилисскому времени, а результаты будут известны около 16:45.
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