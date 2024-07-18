

Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

18.07.2024 15:09





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Великобритании.



Лидеров до 50 стран во дворце Бленхейм в городе Вудсток принимает премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер.



Премьер примет участие в запланированной в рамках саммита панельной дискуссии, основная тема которой – энергетика и связность.



Ираклий Кобахидзе заострит внимание на той особой роли, которую Грузия может сыграть в плане связности.



«Мы поделимся с нашими европейскими коллегами посылами в связи с тем, как видим роль Грузии. Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения связности, и именно это мы будем обсуждать с европейскими коллегами. У нас и сегодня есть ряд текущих проектов, которые обеспечивают усиление нашей транзитной функции, в том числе развитие нашей функции в рамках инициативы Среднего коридора, что будет очень интересно для Европы и Черноморского региона. Мы поговорим с европейскими партнерами и о конкретных проектах», - заявил премьер-министр и отметил, что одной из важных тем в ходе общения с коллегами будет расширение Евросоюза.



В числе вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, текущие события в Украине и нелегальная миграция. В рамках саммита также предусмотрены тематические дискуссии.





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