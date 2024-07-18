

Посол Китая: Порт Анаклия укрепит трансграничные транспортные возможности Грузии

18.07.2024 15:10







«Мы верим, что порт Анаклия станет символическим проектом китайско-грузинского экономического и торгового сотрудничества, который значительно укрепит статус Грузии в Евразийском союзе и торговле, а также повысит привлекательность Грузии для международных инвестиций», – заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цянь в программе «Бизнес-партнер» на Первом канале Грузии.



По его словам, порт Анаклия является важной частью Среднего коридора и может еще больше укрепить стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок в Евразийском регионе.



«Это имеет большое значение для Китая, Грузии и стран, расположенных вдоль среднего коридора. В настоящее время Китай, Грузия, Европа и все близлежащие стороны положительно относятся к развитию Среднего коридора, что заложило важный фундамент для его будущего развития. Грузия соединяет Европу и Азию, имеет выгодное географическое положение и не жалеет усилий, чтобы стать региональным центром. Порт Анаклия еще больше укрепит трансграничные транспортные возможности Грузии, что имеет большое значение для Грузии», — заявил посол.



По его словам, Грузия является одной из первых стран, откликнувшихся на инициативу «Один пояс, один путь» за последние десять лет.



«Сотрудничество между Китаем и Грузией постоянно углубляется и достигает видимых результатов. Мы верим, что порт Анаклия станет символическим проектом китайско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, который значительно укрепит статус Грузии в Евразийском союзе и торговле и повысит привлекательность Грузии для международных инвестиций. Китайская сторона хочет укрепить связи и сотрудничество со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», включая Грузию и Европейский союз; Содействовать функциональной совместимости инициативы «Один пояс, один путь» и срединного коридора; улучшать распределение ресурсов, укреплять рыночное сотрудничество; а также стремиться к более эффективному использованию срединного коридора, постоянному повышению эффективности региональных перевозок и приданию более сильного импульса региональному, экономическому, торговому и социальному развитию. Конечно, китайская сторона заинтересована в этом проекте, и он окажет большое влияние на отношения двух стран“, – отметил посол Китая.





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