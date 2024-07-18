

Обязательное базовое образование определено десятью классами вместо девяти

18.07.2024 15:42





Внесены изменения в связи со ступенями общего образования - обязательное базовое образование определяется 10 классами вместо 9-и, учащиеся будут получать обязательное образование, включая 10-й класс.



Это предусматривают изменения в законе «Об общем образовании», которые утверждены парламентом в третьем чтении на внеочередном заседании.



Согласно принятому закону, три ступени общего образования в Грузии определяются следующим образом: начальное (6 лет - I-VI классы), базовое (4 года - VII-X классы) и среднее (2 года - XI-XII классы).



В соответствии с данным изменением, базовый уровень увеличивается на 1 год и становится 4-летним, а трехлетнее среднее образование сокращается до 2 лет так, что полное общее образование остается 12-летним.



По информации Минобразования, количество учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико (до 3200 учащихся в 2023 году), а перспективы их трудоустройства на рынке труда очень низкие – исходя из знаний, полученных после окончания 9 класса, и возраста, так как возраст поступления в школу составляет 6 лет, а согласно «Трудовому кодексу» трудоспособность физического лица начинается с 16 лет.



Министерство образования и науки также обращает внимание на то, что подростки все чаще сталкиваются с вероятностью таких рисков, как детские браки, несоответствующее возрасту трудоустройство, трефикинг, незаконные действия и др.



Как поясняет министерство, с повышением базовой ступени, учащиеся будут более подготовлены к принятию осмысленного решения – продолжить обучение в общеобразовательном учреждении или в профессиональном. Кроме того, по оценке ведомства, если учащийся решит прекратить обучение, ему будет 15-16 лет, а программа четырехлетнего базового уровня обеспечит выход на рынок труда более подготовленного молодого человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





