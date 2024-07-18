

Георгий Габиташвили утвержден новым генеральным прокурором Грузии

18.07.2024 15:43





Новым генеральным прокурором Грузии стал Георгий Габиташвили. Парламент проголосовал за кандидатуру Габиташвили и одобрил ее 80 голосами. Он был назначен на эту должность сроком на шесть лет.



Голосование проводилось на пленарном заседании без обсуждения.



Кандидатура, представленная Советом прокуроров, была заслушана на заседании Комитета по юридическим вопросам.



Кандидатура Георгия Габиташвили на должность генерального прокурора была выбрана в результате голосования, состоявшегося 11 июля в Прокурорском совете. Его поддержали 11 членов совета.







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