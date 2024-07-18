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Орбан: Я ценю правительство Грузии, оно пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных условиях
18.07.2024 15:46
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что многие лидеры в Европе не понимают, насколько трудно такой стране, как Грузия, сохранять суверенитет во всех направлениях.
Орбан заявил об этом в Великобритании, где проходит 4-е заседание Европейского политического сообщества.
По словам премьер-министра Венгрии, в Грузии есть правительство, которое пытается сохранить независимость и суверенитет страны в очень сложных условиях.
«Грузия — великая и хорошая страна. Я ценю правительство страны, оно пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных условиях. К сожалению, многие лидеры в Европе не понимают, как трудно такой стране, как Грузия, сохранять суверенитет во всех направлениях, но я ценю то, что они делают“, — заявил Виктор Орбан.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Великобритании.
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