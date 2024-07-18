

Посол Китая^ Китайско-грузинское стратегическое партнерство подняло отношения на самый высокий уровень в истории

18.07.2024 16:33





«Мы будем поддерживать грузинские и китайские предприятия в укреплении сотрудничества, организовывать участие грузинских компаний в важных выставках в Китае, помогать обеим сторонам открывать новые возможности для сотрудничества, развивать структуру двусторонней торговли и повышать качество жизни людей», – заявил посол КНР в Грузии Чжоу Цянь в программе «Бизнес-партнер» на Первом канале Грузии.



Посол Китая отметил, что в июле прошлого года Китай и Грузия установили стратегическое партнерство, которое подняло отношения между двумя сторонами на самый высокий уровень в истории и придало новый импульс сотрудничеству между двумя странами в торгово-экономической и других сферах.



«Совместное строительство инициативы «Один пояс, один путь» двумя странами постоянно продвигается вперед. Что касается торговли, то, согласно статистическим данным, объем торговли между Китаем и Грузией с января по май этого года увеличился более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Китай вернулся в качестве третьего по величине торгового партнера Грузии. Китайские автомобили, работающие на альтернативной энергии, недавно появились на грузинском рынке. Что касается инвестиций, то многие китайские компании ведут переговоры с грузинской стороной о сотрудничестве в области городской инфраструктуры и энергетики. В свободной промышленной зоне Хуалинг Кутаиси появилось множество новых предприятий по переработке косметики, фармацевтики, пластика, древесины и других материалов. Что касается контрактных проектов, то значительный прогресс был достигнут на многих участках автомагистрали Е-60 и автомагистрали север-юг, которые строятся несколькими китайскими компаниями. Многие участки уже открыты для перевозок, что значительно улучшает транспортные возможности Грузии», — заявил посол Китая.



Что касается туризма, то посол Китая отметил, что в первой половине этого года в Грузию прибыло до 33 000 китайских туристов.



«Их число увеличилось на 159 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и число грузинских туристов, посещающих Китай, также увеличилось. Безвизовый режим является одним из наиболее эффективных методов облегчения передвижения между народами. В будущем мы приветствуем и поддерживаем туристические агентства двух стран в укреплении связей, представлении большего количества туристических продуктов, маршрутов и повышении значимости туристического опыта для туристов двух стран. Мы также будем поддерживать предприятия двух стран в укреплении сотрудничества. Мы будем активно привлекать грузинские компании к участию в важных выставках в Китае, таких как Eurasia Expo, International Import Expo, выставка импорта и экспорта и т.д. Мы будем поддерживать обе стороны в открытии новых возможностей для сотрудничества, развитии структуры двусторонней торговли и повышении качества жизни людей“, — заявил посол Китая.







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