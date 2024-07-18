|
|
|
Урсула фон дер Ляйен избрана президентом Еврокомиссии еще на один срок
18.07.2024 17:38
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии на второй срок. Сегодня на голосовании в Европарламенте Урсулу фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.
Для утверждения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии требовался 361 голос.
Урсула фон дер Ляйен будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна