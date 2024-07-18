

Урсула фон дер Ляйен избрана президентом Еврокомиссии еще на один срок

18.07.2024 17:38





Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии на второй срок. Сегодня на голосовании в Европарламенте Урсулу фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.



Для утверждения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии требовался 361 голос.



Урсула фон дер Ляйен будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.





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