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Урсула фон дер Ляйен избрана президентом Еврокомиссии еще на один срок


18.07.2024   17:38


Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии на второй срок. Сегодня на голосовании в Европарламенте Урсулу фон дер Ляйен поддержал 401 европарламентарий.

Для утверждения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии требовался 361 голос.

Урсула фон дер Ляйен будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.


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