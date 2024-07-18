

Завтра парламент Грузии рассмотрит законопроект «Об амнистии»

18.07.2024 18:43





19 июля парламент Грузии в первом чтении рассмотрит законопроект «Об амнистии». Обсуждение пройдет сначала в комитете по юридическим вопросам, после чего проект рассмотрят и проголосуют на внеочередном пленарном заседании.



Согласно проекту, амнистия распространится на ряд преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года. В частности, лица, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 66 Уголовного кодекса, будут полностью освобождены от наказания, либо наказание будет сокращено на 1/2 или 1/4. Кроме того, сокращение срока наказания на 1/6 коснется статьи 225 Уголовного кодекса.



Амнистия не распространяется на: лиц, осужденных за убийство, наркореализаторов, осужденных за половые преступления, разбой, терроризм, коррупцию и должностные преступления, воровской мир, конвенционные преступления, трефикинг и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.



Кроме того, по информации «Грузинской мечты», около 7 000 лиц коснется сокращение условного наказания на один год.



Парламент примет проект «Об амнистии» в первом чтении на внеочередной сессии. Обсуждение во втором-третьем чтении продолжится в рамках осенней сессии.





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