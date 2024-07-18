

Конституционный суд принял в производство иск президента по закону об иноагентах

18.07.2024 18:46





Конституционный суд Грузии принял в производство иск президента Саломе Зурабишвили. Информацию об этом публикует Конституционный суд.



Докладчик - судья Хвича Кикилашвили.



Дело касается закона «О прозрачности иностранного влияния». Когда пленум рассмотрит иск, пока неизвестно.



Напомним, президент Саломе Зурабишвили в своем иске требует приостановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния» и в конечном итоге отменить его.





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