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Конституционный суд принял в производство иск президента по закону об иноагентах


18.07.2024   18:46


Конституционный суд Грузии принял в производство иск президента Саломе Зурабишвили. Информацию об этом публикует Конституционный суд.

Докладчик - судья Хвича Кикилашвили.

Дело касается закона «О прозрачности иностранного влияния». Когда пленум рассмотрит иск, пока неизвестно.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили в своем иске требует приостановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния» и в конечном итоге отменить его.


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