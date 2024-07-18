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Президент Грузии поздравила Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост президента Еврокомиссии
18.07.2024 18:54
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост президента Еврокомиссии.
«Искренне поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост президента Еврокомиссии! Ваше уверенное руководство усиливает ЕС. С нетерпением ожидаю нашего дальнейшего сотрудничества, в то время как Грузия и грузинский народ твердо стоят на пути к Евросоюзу», - написала президент Грузии на X.
Напомним, сегодня Европарламент 401 голосом избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии на второй срок.
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