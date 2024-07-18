

Главы Минздрава Армении и Грузии подчеркнули необходимость периодического пересмотра ценовой политики на лекарства

18.07.2024 21:46





Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян находится с рабочим визитом в Тбилиси по приглашению своего коллеги, министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаила Сарджвеладзе.



Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-релиз Минздрава РА, в ходе встречи министры обсудили различные вопросы, связанные со сферой здравоохранения, общие проблемы, для решения которых отмечалась важность более тесного сотрудничества соответствующих ведомств двух стран, своевременное реагирование на существующие вызовы.



Стороны коснулись углубления сотрудничества и возможностей обмена опытом, идеи создания площадок для профессиональных групп.



Министр также представила последние реформы в сфере электронного здравоохранения, подчеркнула важность компонента непрерывного образования медицинского персонала.



Министры совместно подчеркнули необходимость периодического пересмотра политики цен и регистрации лекарств, реализации совместных программ с привлечением глобальных партнеров, в частности Всемирной организации здравоохранения.



Обсуждение вопросов здравоохранения продолжилось во время встречи с представителем парламента Грузии, председателем Комитета по охране здоровья и социальным вопросам Зазой Ломинадзе.





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