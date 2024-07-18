

Орбан: законом об иноагентах Грузия пытается сохранить свой суверенитет

18.07.2024 21:54





Грузия пытается сохранить свой суверенитет законом об иностранных агентах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества.



«Грузия – прекрасная страна, у нее все в порядке. Ее правительство стремится сохранить суверенитет и независимость в очень сложных условиях. К сожалению, многие лидеры в Европе не понимают, насколько сложно для такой страны, как Грузия, сохранить суверенитет по всем направлениям», – сказал он.



14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.



15 июля Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах. Глава Грузии считает, что он «антинационален и не соответствует конституции». В иске предлагается приостановить действие нормы на начальном этапе. Закон об иноагентах вступит в силу через несколько недель.





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