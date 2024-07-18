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Кобахидзе: Мы надеемся, что война в Украине закончится через год
18.07.2024 22:43
«Мы очень надеемся, что война в Украине закончится максимум через год, и поэтому ситуация в регионе успокоится», — заявил журналистам в Великобритании премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, все это положительно влияет на политическую ситуацию в регионе, а также на отношение к Грузии.
«Прежде всего, важно, чтобы война в Украине закончилась, это был один из обсуждаемых вопросов. Конечно, на этом саммите обсуждался вопрос установления мира в регионе. Мы очень надеемся, что война в Украине закончится максимум через год, ситуация в регионе успокоится, и все это окажет положительное влияние как на политическую ситуацию в нашем регионе, так и на отношение к Грузии», — заявил премьер-министр.
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