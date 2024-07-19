

Президент УЕФА поздравил премьер-министра Грузии с успешным выступлением сборной на Евро-2024

19.07.2024 10:39





Должен поздравить вас и вашу национальную сборную с самым успешным дебютом! Вы показали миру, что являетесь футбольной силой, с которой нужно считаться, - пишет президент УЕФА Александер Чеферин в письме, направленном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.



«Спасибо за добрые слова и комплименты в адрес финального турнира Евро-2024. Евро-2024 завершился после месяца футбола высочайшего качества. Мы были «объединены футболом – в самом сердце Европы», и я рад слышать, что он подарил и вам такой незабываемый опыт. Для меня было честью посетить вас и разделить с вами волнение от турнира. Чемпионат Европы, несомненно, доказал важность национальной сборной по футболу как источника национальной гордости и единства, и было здорово видеть, какую честь ощущали игроки, носящие футболки национальной сборной. Они добились права выступать на одной из самых высоких международных арен мирового спорта», - говорится в письме.



Президент УЕФА подчеркивает, что турнир Евро-2024 стал ярким примером единства.



«Этот турнир, безусловно, стал ярким примером единства, иллюстрирующим, как футбол может быть мощной силой добра в мире, который отчаянно нуждается в надежде и позитивных переменах... Наконец, я должен поздравить вас и вашу сборную с самым успешным дебютом! Вы показали миру, что являетесь футбольной силой, с которой нужно считаться», - пишет Александер Чеферин.





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