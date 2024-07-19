

Грузия присоединилась к декларации саммита Европейского политического сообщества

19.07.2024 10:42





Грузия присоединилась к декларации саммита Европейского политического сообщества, которая была принята лидерами, собравшимися в Бленхеймском дворце в Великобритании. Информацию распространяет администрация правительства.



По их данным, документ включает несколько основных направлений, которые имеют особое значение для безопасности Европы, а также с точки зрения энергетической безопасности и связности.



«Лидеры до 50 стран мира поддержали документ, который направлен против российского «теневого флота» и исходящих от него угроз.



В окончательном документе также отражено предложение Франции и Молдовы о создании сети Европейского политического сообщества против иностранного вмешательства и манипулирования дезинформацией.



В документе говорится, что иностранное вмешательство и манипулирование информацией создают стратегический вызов для стран-членов Европейского политического сообщества (EPC), соответственно, на фоне прямой опасности в отношении демократических процессов и для укрепления устойчивости обществ необходима более глубокая и быстрая оперативная координация между европейскими государствами.



В декларации саммита отражено предложение грузинской стороны об усилении региональных связей Черного и Каспийского морей, в рамках которого страны Европейского политического сообщества, расположенные в регионах Северного и Балтийского морей вместе с Украиной, Азербайджаном, Грузией, Румынией, Болгарией и Турцией проведут серию технических диалогов для поддержки региональных энергетических связей Черного и Каспийского морей. Основной целью диалогов будет практический обмен опытом, ресурсами, знаниями и экспертизой стран, чтобы члены EPC Черного и Каспийского морей решили вызовы, связанные с региональными энергетическими связями, и использовали свой энергетический потенциал в плане производства чистой энергии», - говорится в информации.





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