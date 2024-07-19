

На внеочередной сессии парламента проходит обсуждение проекта «Об амнистии»

19.07.2024 13:41





На внеочередной сессии парламента Грузии обсуждается проект «Об амнистии». Инициатива об амнистии рассматривается в первом чтении.



По заявлению докладчика, председателя парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, проект амнистии является сбалансированным. Он затрагивает 4839 заключенных, а немедленное освобождение коснется 1000 заключенных.



Представленный в парламенте проект предусматривает следующие формы амнистии: немедленное освобождение от ответственности; сокращение срока наказания на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного наказания на один год для пробационеров.



«Сокращение срока наказания на 1/6 и уменьшение условного срока для пробационеров — важное новшество. Сегодня у нас 22 000 пробационеров. Отсюда амнистия сразу коснется 7 тысяч пробационеров. Речь идет о сокращении испытательного срока на один год», - заявил Рати Ионатамишвили.



Законопроект не касается лиц, осужденных за убийство, наркореализаторов, осужденных за половые преступления, разбоя, терроризма, коррупции и должностных преступлений, воровского мира, конвенционных преступлений, траффикинга и других тяжких и особо тяжких преступлений.



По заявлению Рати Ионатамишвили, с 2012 года «Грузинская мечта» приняла 10 законов об амнистии, а сегодняшний проект – одиннадцатый.





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