

IRI запускает международную миссию по наблюдению за парламентскими выборами 2024 года

19.07.2024 14:44





Международный республиканский институт (IRI) объявляет о запуске международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которые состоятся 26 октября. Принимая во внимание давние отношения с избирательными и политическими организациями, а также с международным сообществом, 20 долгосрочных наблюдателей IRI будут работать в избирательных округах по всей стране в течение нескольких месяцев, предшествующих выборам.



Все стороны, участвующие в избирательных процессах, открыты для присутствия в стране международной наблюдательной миссии.



«Наблюдатели начнут свою деятельность еще до начала избирательной кампании. Это позволит миссии лучше понять контекст этих выборов и посредством совместных усилий с политическими и избирательными заинтересованными сторонами поддержать инклюзивный и прозрачный избирательный процесс», — заявил Стивен Никс, директор Евразийского отдела IRI.



Миссия наблюдателей IRI будет проводиться в соответствии с Декларацией о принципах международного наблюдения и Кодексом поведения международных наблюдателей. Рекомендации и выводы, сделанные по результатам наблюдения, будут основаны на законодательстве Грузии, международных стандартах и ​​обязательствах, которые политические партии признают в рамках Кодекса поведения.





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