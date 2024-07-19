

Депутат от «Еврооптимистов» считает рассматриваемую в парламенте амнистию негуманной и выборочной

19.07.2024 15:08





Это выборочная амнистия. Не исключено, что у них заранее были списки и обработаны семьи, чтобы эти люди затем проголосовали на выборах за «Грузинскую мечту», - заявил депутат парламента Грузии от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в беседе с журналистами.



По его словам, эта амнистия негуманна.



«Это негуманная, выборочная амнистия. Это абсурдная по своему содержанию амнистия, когда милуются преступники, осужденные на 7-8 лет, к примеру, за разбой, проникновение в квартиру с целью грабежа, а некоторые статьи, например, такие как статьи, возбужденные против молодых людей, участвующих в протестах, которые предусматривают штрафы и кратковременное лишение свободы, не включены. Это выборочная амнистия, и не исключено, что у них заранее были списки и обработаны семьи, чтобы эти люди затем проголосовали на выборах за «Грузинскую мечту», - заявил Гоциридзе.





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