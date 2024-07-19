

Прокуратура расследует столкновение мотоцикла с полицейской машиной

19.07.2024 15:23





Прокуратура начала расследование дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси, жертвой которого стал водитель мотоцикла.



Как сообщили «IPN» в ведомстве, расследование происшествия начато по 6-й части статьи 276 части УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека.



Для справки, по имеющейся информации, патрульный экипаж преследовал водителя мотоцикла, позже перекрыл ему дорогу, в результате чего водитель мотоцикла врезался в машину экипажа. Байкер погиб на месте.





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