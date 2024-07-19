

Самадашвили: Власти думают использовать закон об амнистии, чтобы выторговать несколько тысяч голосов

19.07.2024 16:11





Они думают использовать закон об амнистии перед выборами, чтобы выторговать несколько тысяч голосов. Вот в таком плачевном состоянии находится партия Мамуки Мдинарадзе электорально, - заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.



По его мнению, амнистия, проводимая с целью выторговать несколько тысяч голосов, не имеет ничего общего с тем, что нужно нашей стране.



«Позорны эти власти, которые ходят и говорят людям, что, оказывается, у них 60% поддержки. В то время как они сами знают, что за них никто голосовать больше не собирается, и теперь они думают использовать закон об амнистии перед выборами, чтобы выторговать несколько тысяч голосов.



Я думаю, все понимают, с кем мы имеем дело – с вероломным «российским режимом». Что касается Грузии, нашего народа и, в частности, системы правосудия, им нужна фундаментальная реформа. У «российского режима» было 12 лет на осуществление этой реформы, но мы увидели, до чего они довели страну, поэтому амнистия, проводимая перед выборами с целью выторговать несколько тысяч голосов, не имеет ничего общего с тем, что нужно нашей стране», - заявила Самадашвили.





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