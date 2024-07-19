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Дональд Трамп обещает положить конец всем международным кризисам одним телефонным звонком


19.07.2024   16:26


Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии США, обещает положить конец международным кризисам.

Об этом он заявил на съезде Республиканской партии, где был официально представлен в качестве кандидата.

Говоря о внешней политике, Трамп пообещал положить конец «всем международным кризисам, возникшим при нынешней администрации».

По его словам, если бы он был президентом, войны в Украине, а также войны между Израилем и Хамасом вообще не было бы.

«Я остановлю эти войны телефонным звонком», — заявил Трамп.


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