

Парламент в ускоренном порядке сделал производство табака лицензируемой деятельностью

19.07.2024 17:29





Парламент Грузии рассмотрел в ускоренном порядке и во всех трех слушаниях поддержал инициативу, согласно которой производство табака становится лицензируемой деятельностью. Размер лицензионного сбора составит 50 000 лари.



С внесением изменений в закон «О контроле табака» для производства курительного табака и сигарет теперь будет требоваться наличие лицензии на производство табачных изделий.



Лицензия на производство табачных изделий не будет требоваться для ввоза табачных изделий на территорию Грузии, производства других видов табачных изделий на территории Грузии, а также выращивания, первичной обработки и резки табака в Грузии физическим лицом.



С учетом законодательного пакета, правила и условия лицензирования табачной продукции определяются нормативным актом правительства Грузии.



«В целях сокращения использования опасного для здоровья сырья в сфере табачного производства необходимо оздоровление-усиление процесса табачного производства и указанной сферы в целом. Производство табака производителями с высокотехнологичной перерабатывающей промышленностью существенно повышает стандарты охраны здоровья курильщиков, а производство недобросовестными производителями табака представляет наибольший риск для здоровья курильщиков.



Для достижения вышеупомянутого высокого стандарта необходимо сделать производство табачных изделий лицензируемой деятельностью», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Законодательный пакет был представлен парламенту депутатами от «Грузинской мечты».





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