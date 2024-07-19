

Акубардия: «Амнистия распространяется на зондеров»

19.07.2024 17:48





По словам депутата от оппозиции Теоны Акубардия, проект «Об амнистии», подготовленный правящей командой, касается т.н. «зондеров» [группы людей, которые используют для расправы — прим.ред.] и таким образом правительство обещает им безнаказанность.



Об этом Акубардия заявила во время первого чтения законопроекта «Об амнистии».



«Вы сказали, что амнистируете заключенных, а на деле вы их обманули. Если посмотреть на статьи, то это минимальное число статей, за которые люди сидят в тюрьме.



Интересно, по какому принципу вы отбирали статьи и есть ли какие-либо исследования, на основании которых вы писали эту амнистию? Факт, что амнистия распространяется на зондеров. В период акций против российского закона, соответствующим органом и с соответствующей квалификацией, не было проведено расследование ни по одному преступлению, совершенному зондерами. Все они расследуются неуполномоченным органом — МВД, и им дана неверная квалификация.



На все эти преступления распространяется амнистия. Насколько справедлива эта амнистия в таких обстоятельствах? Или вы заранее пообещали зондерам безнаказанность?! Насколько справедлива эта амнистия, когда она распространяется на виновных в преступлениях, и не распространяется на пострадавших российского закона, которые мирно протестовали против закона, а сегодня кого-то оштрафован, а кого-то арестовали», — заявила Теона Акубардия.



В ответ на законопроект об амнистии член «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили заявил, что Теона Акубардия некомпетентна и она не читала законопроект.





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