

Сийярто: ЕС должен быть счастлив, что Грузия хочет вступить в ЕС

19.07.2024 18:47





«ЕС должен быть счастлив, что Грузия хочет вступить в ЕС, а провоенные политики хотят сделать это невозможным, потому что в Грузии патриотическое правительство», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.



По словам Питера Сийярто, в Грузии есть правительство, которое защищает интересы своей нации.



«ЕС должен быть абсолютно счастлив, что Грузия хочет вступить в ЕС, и Брюссель должен сделать все возможное, чтобы Грузия как можно скорее стала членом великой европейской семьи. Мы видим, что провоенные политики и брюссельские бюрократы хотят сделать невозможной успешную интеграцию Грузии в Европу.



В такие моменты мы должны задать вопрос, почему это так? Ответ заключается в том, что в Грузии патриотическое правительство, в Грузии правительство, которое защищает интересы своей нации. В Грузии есть правительство, которое хочет сопротивляться, хочет противостоять иностранному влиянию и делает это довольно хорошо. Они также приняли закон, который защищает это. У них есть правительство, которое защищает семьи, традиционную семейную модель, и они приняли закон об этом. Поэтому Брюссель ввел политические и финансовые санкции. Брюсселю не нравится, когда они не танцуют под их песни и если кто-то сопротивляется войне и гендерной пропаганде.



Я хочу поделиться с вами примером Венгрии, которая, несмотря на это давление, отстояла национальные интересы, мир, наши семьи и нашу работу, потому что, если бы мы отказались от всего этого, мы бы потеряли свой суверенитет. Суверенитет – это то, что мы должны защищать. Значит, вы на правильном пути. В будущем президентство Венгрии, Венгрия и венгерское правительство предоставят вам всю необходимую поддержку для сохранения вашего суверенитета и ускорения процесса интеграции и вступления в Европейский союз, несмотря на внешнее давление», — заявил Петер Сийярто.







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