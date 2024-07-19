

Дарчиашвили: Членство в ЕС остается одной из главных целей Грузии

19.07.2024 19:14





«Членство в ЕС остается одной из главных целей внешней политики Грузии, я подтвердил своему венгерскому коллеге, что европейский путь моей страны необратим, мы продолжим работу над реформами», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.



«Грузия остается для ЕС очень надежным союзником в области безопасности, внося свой вклад в безопасность и стабильность наших партнеров. Наша главная цель в этом регионе с высокой степенью напряженности — способствовать укреплению роли Грузии как сильного оплота регионального мира и стабильности, демократического развития и сотрудничества. Эти усилия также соответствуют нашим общим интересам по использованию неиспользованного потенциала международной торговли и альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей и грузов по Черному морю. Грузия является важным партнером ЕС, когда речь заходит о реализации стратегических инициатив в рамках «Глобальных ворот» ЕС. Мы приветствуем активное участие Венгрии в укреплении Союза в Черноморском регионе. Мы считаем, что Грузия инициатив, таких, как Черное море, подводный силовой кабель и кабель оптического волокна, а также укрепление паром поставщика услуг в Черное море, могут предложить эффективные решения для обеспечения энергетической независимости и безопасности, продовольственной безопасности и надежной альтернативой транспортным магистралям, особенно в сегодняшней сложной геополитической обстановке. У нас есть договоренность часто обмениваться мнениями по повестке дня нашего сотрудничества“, — заявил Илья Дарчиашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





