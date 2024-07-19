

Народный защитник сделал заявление по поводу законопроекта об амнистии и голодовки осужденных

19.07.2024 20:16





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани распространяет специальное заявление по поводу законопроекта об амнистии и голодовки осужденных.



В заявлении омбудсмен приветствует внедрение адекватных и справедливых льготных механизмов и подходов в отношении заключенных. В то же время он надеется, что и риски общественной безопасности будут застрахованы.



Как отмечает Народный защитник, амнистия - это гуманный политический акт и Народный защитник, с учетом своего мандата, не может давать конкретные рекомендации парламенту, за какие преступления и в каком объеме амнистия должна распространяться на осужденных. С другой стороны, на принципиальном уровне аппарат Народного защитника предложил парламенту Грузии свое видение по трем конкретным направлениям.



В частности, Народный защитник рекомендует:



«В процессе рассмотрения акта об амнистии следует обсудить вопрос об осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывших разумный срок наказания, и рассмотреть возможность распространения на них амнистии, в том числе с учетом того, что закон об общей амнистии, принятый в 2012 году, коснулся указанной категории осужденных лишь формально, и на практике им не была предоставлена ​​возможность воспользоваться льготами. В то же время возможна разработка дополнительных условий, которые позволят, руководствуясь максимально справедливым и разумным принципом, определить круг лиц, которым пожизненное лишение свободы может быть заменено лишением свободы на срок;



Народный защитник предлагает парламенту более лояльно относиться к тем заключенным, которых затронула амнистия, у которых хронические и/или неизлечимые заболевания;



Особую осторожность следует проявлять в процессе освобождения осужденных за домашнее насилие. В частности, необходимо защитить интересы и безопасность потерпевших в процессе получения их согласия; и они должны иметь возможность выразить свою свободную волю без какого-либо принуждения или незаконного воздействия. В частности, можно привлечь к этому процессу релевантные ведомства или побеседовать с потерпевшим в суде, чтобы, с одной стороны, судья убедился в позиции потерпевшего, а с другой стороны, суд мог определить адекватные условия охранного ордера, обеспечивающие эффективную защиту потерпевшего.



Народный защитник готов провести дополнительную рабочую встречу с инициаторами законопроекта и всеми заинтересованными группами. В то же время он приветствует волю, выраженную парламентом в этом направлении», - говорится в заявлении Народного защитника.



Вместе с тем, по информации Народного Защитника, следует отметить, что в последние несколько дней общественность проявляла высокий интерес к текущей ситуации в пенитенциарных учреждениях в связи с законом об амнистии. Соответственно, на основании поступивших из пенитенциарных учреждений сообщений, 17 и 18 июля 2024 года представители Народного защитника находились в пенитенциарных учреждениях №2, №3, №5, №6, №8 и №14.



«В результате визитов аппарату стало известно, что в этих учреждениях голодали 8 осужденных с просьбой расширить сферу действия закона об амнистии. 14 человек, пожизненно лишенных свободы, также голодали в пенитенциарном учреждении №8, которые на момент визита уже прекратили голодовку.



Представители аппарата Народного защитника продолжат встречи с заключенными и в других пенитенциарных учреждениях», - говорится в заявлении омбудсмена.





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