

Грузия и Венгрия подписали соглашение «О поощрении инвестиций и взаимной защите»

19.07.2024 20:44





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение «О поощрении инвестиций и взаимной защите» между правительством Грузии и правительством Венгрии. По словам Ильи Дарчиашвили, соглашение значительно облегчит торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и создаст новые возможности.



Ранее, в рамках визита в Венгрию, Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто провели встречи как тет-а-тет, так и в расширенном формате.



«Стороны обсудили будущие шаги по укреплению партнерства в различных областях, хорошей основой для которых являются рамки стратегического партнерства, установленные между странами. Основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической и других областях. Была дана высокая оценка впечатляющим экономическим показателям, достигнутым Грузией. Была дана положительная оценка существующей интенсивности обмена визитами на высоком уровне. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии была еще раз подчеркнута в ходе обсуждения текущих вызовов безопасности“, – отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.







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