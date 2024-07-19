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Зеленский прокомментировал покушение на экс-депутата Ирину Фарион


19.07.2024   23:21


Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram 19 июля о необходимости привлечения к ответственности тех, кто совершил вооруженное нападение на экс-нардепа Ирину Фарион, которая находится в критическом состоянии.

"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион, – написал Зеленский. – Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления".

Как указал президент, "врачи борются за жизнь Ирины Фарион".

"Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", – добавил Зеленский.
Контекст

Фарион была нардепом от партии "Свобода" с 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года.


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