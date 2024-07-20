

Между Зеленским и Трампом состоялся телефонный разговор

20.07.2024 10:55





Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, - информацию об этом распространяет президент Украины.



«Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным», - написал президент Украины в соцсети Х.



По словам Владимира Зеленского, в разговоре с Дональдом Трампом он подчеркнул двухпартийную поддержку США в отношении Украины.



«Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и подготовит почву процветанию», - написал в соцсети Дональд Трамп.





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