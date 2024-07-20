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Кобахидзе встретился с долгосрочной наблюдательной миссией IRI


20.07.2024   10:59


Ираклий Кобахидзе в качестве руководителя избирательного штаба «Грузинской мечты» вместе с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе, председателем комитетов европейской интеграции Макой Бочоришвили и науки и делам молодежи Гиви Миканадзе встретились с наблюдательной миссией Международного республиканского института (IRI).

Основной темой встречи с миссией в составе 20 долгосрочных наблюдателей стали парламентские выборы 26 октября и предвыборная среда.

Кобахидзе еще раз подтвердил готовность к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями.


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