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Кобахидзе встретился с долгосрочной наблюдательной миссией IRI
20.07.2024 10:59
Ираклий Кобахидзе в качестве руководителя избирательного штаба «Грузинской мечты» вместе с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе, председателем комитетов европейской интеграции Макой Бочоришвили и науки и делам молодежи Гиви Миканадзе встретились с наблюдательной миссией Международного республиканского института (IRI).
Основной темой встречи с миссией в составе 20 долгосрочных наблюдателей стали парламентские выборы 26 октября и предвыборная среда.
Кобахидзе еще раз подтвердил готовность к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями.
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