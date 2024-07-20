

Экс-депутат Украины Ирина Фарион не выжила после покушения

20.07.2024 11:16





Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион после покушения умерла в больнице, сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова. Поиски нападающего еще продолжаются.



Также эту информацию подтвердили глава Львовской ОВА Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.



"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Громада Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство Убияцу надо найти", - написал мэр.



Он выразил надежду, что заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность.



Медики прокомментировали смерть экснардепа Ирины Фарион после покушения на нее.Она попала к ним в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга.



"Была проведена операция, и ее даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", - добавила руководитель анестезиологической службы Наталья Матолинец.



Около 19:30 в Ирину Фарион выстрелил неизвестный неподалеку от ее дома, после чего скрылся. Женщину с ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу.



Ирину Фарион прооперировали во Львове после полученного ею огнестрельного ранения. Она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме.



Как сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец, Ирину Фарион с огнестрельным ранением головы доставили в отделение неотложной медицинской помощи около 20 часов.



Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители нашли гильзу после выстрела в экс-нардепа Ирину Фарион. Вместе с тем он не стал раскрывать подробности относительно калибра, на брифинге.



По его словам, следователи не исключают, что убийство могло быть организовано российскими властями. К расследованию убийства Ирины Фарион привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовщины.



По словам Игоря Клименко, на месте преступления также работают оперативники и следственные группы, которые приехали из Киева во главе с заместителем руководителя Национальной полиции и во главе с заместителем руководителя Службы безопасности Украины.



Уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.



"Параллельно используем технические возможности для идентификации нападавшего. Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство имеет заказной характер", - написал он.



Клименко сообщил, что у следствия есть данные о том, что подозреваемый несколько дней находился у дома Фарион в определенное время.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





