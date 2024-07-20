

«Если Путин победит… он пожелает не только Грузию, но и все российское «ближнее зарубежье»» - Борис Джонсон

20.07.2024 11:34





«Если Путин победит… он пожелает не только Грузию, но и все российское «ближнее зарубежье»», — заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме, опубликованном в Daily Mail.



«Если Путин победит, он, конечно, не остановится на Украине. Посмотрите на карту, послушайте ужасающие слова, которые сейчас говорит российский президент, послушайте его понимание истории Польши и причин начала Мировой войны.



Путин ясно дал понять, что считает распад Советского Союза, по его словам, «величайшей катастрофой ХХ века» и что его необходимо восстановить. Ему будет нужна не только Грузия, но и все российское «ближнее зарубежье»» — написал Джонсон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





