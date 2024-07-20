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«Если Путин победит… он пожелает не только Грузию, но и все российское «ближнее зарубежье»» - Борис Джонсон
20.07.2024 11:34
«Если Путин победит… он пожелает не только Грузию, но и все российское «ближнее зарубежье»», — заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме, опубликованном в Daily Mail.
«Если Путин победит, он, конечно, не остановится на Украине. Посмотрите на карту, послушайте ужасающие слова, которые сейчас говорит российский президент, послушайте его понимание истории Польши и причин начала Мировой войны.
Путин ясно дал понять, что считает распад Советского Союза, по его словам, «величайшей катастрофой ХХ века» и что его необходимо восстановить. Ему будет нужна не только Грузия, но и все российское «ближнее зарубежье»» — написал Джонсон.
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