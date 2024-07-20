

Минюст Грузии запустил молодежный проект

20.07.2024 13:31





Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе встретился с членами молодежного клуба YOUTHTITIA в учебном центре Кварели. Министр пожелал успехов студентам и ознакомил членов клуба с приоритетными направлениями деятельности министерства.



«По конкурсу отобрано 30 студентов, которые получат возможность пройти практику в системе Минюста в течение одного года», — сообщил министр на встрече со студентами.



На первом этапе члены молодежного клуба пройдут двухдневный тренинг по командной работе и деятельности Минюста.



30 студентов из авторизованных университетов Грузии отобраны членами клуба сроком на один год.



Платформа позволяет студентам развивать профессиональные навыки, углублять отраслевые знания, участвовать в процессе государственного управления и участвовать в реформах Министерства юстиции.





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