

Цискаришвили: Грузия должна была получить от Запада 250 млн лари в помощь малому и микробизнесу, но все остановлено

20.07.2024 16:10





Грузия должна была получить от Запада 250 млн лари для помощи малому и микробизнесу, но все это остановилось, потому что это правительство находится в изоляции, они приняли российский закон, этим четко выразив и зафиксировав свое отношение к Западу, - об этом заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петр Цискаришвили в офисе «Единства - Национального движения». Петре Цискаришвили и секретарь антикоррупционного направления партии Васо Урушадзе провели брифинг на тему – «Экономические последствия антизападной политики – что потеряет малый бизнес?».



«За последний период мы рассказывали вам о тех проектах, направлениях, которые повредились в Грузии на фоне изоляции нашего правительства в результате принятия российского закона. Такие сферы, как развитие инфраструктуры, логистические центры, образование. Сегодня хотел бы сообщить, что финансирование малого и микробизнеса практически прекращено, в этом направлении в течение следующих полутора лет мы ожидали от западных партнеров 250 млн лари с целью помощи напрямую малому и микробизнесу. Это гранты, помощь предприятиям, которые уже функционируют, но не имеют возможности расшириться, трудоустроить больше людей, иметь больше доходов. Наши западные партнеры, как в последние 4-5 лет, например, из Евросоюза был проект для помощи грантами - you for business, он помогал сельскохозяйственным предприятиям, малому бизнесу в промышленности, в плане внедрения цифрового налогообложения, внедрения технологий, для привлечения дополнительных инвестиций, по многим направлениям, но все это остановлено, потому что это правительство находится в изоляции. Они приняли российский закон, четко выразив и зафиксировав свое отношение к западным партнерам, действительно нетрудно было предсказать, какая будет причинно-следственная связь со стороны Запада и одним из проявлений этого является именно прерванная, остановленная помощь, которая должна была поступить микро и малому бизнесу в ближайшие несколько лет. Я хочу спросить премьер-министра, министра экономики, откуда берут эти деньги? Где вы берете эти технологии, техническую поддержку? Чем вы собираетесь это компенсировать? Это та потенциальная помощь, которую вы прекратили для наших граждан, когда они могли бы расширить свой бизнес, трудоустроить больше людей, иметь большее благосостояния, стать более привлекательными для инвестиций, иметь экспортный бизнес, укрепляя этим нашу национальную валюту, все это остановилось, потому что нашей страной сегодня правит режим «Мечты», который поместил нашу страну в изоляцию с единственной целью, что чем больше будет автократии, чем больше они станут походить на Россию, тем дольше останутся у власти», - заявил Петре Цискаришвили.





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