

Наблюдатели IRI встретились с оппозицией

20.07.2024 21:14





Миссия по наблюдению за выборами в Грузии Международного республиканского института (IRI) приступает к изучению предвыборной обстановки в стране. Они уже провели первые встречи с представителями правящей партии, а также с оппозицией.



«Мы предоставили подробную информацию о политическом контексте, о проваленной избирательной реформе, особенно об усилении фона, который в такой форме проявился в Грузии во время действий против российского закона. Насилие стало нормой в стране и по мере приближения дня выборов «Грузинская мечта» не отступит. (Говорится) о том, где «Грузинская мечта» видит основные рычаги присвоения выборов», — сообщил журналистам, по итогам встречи с наблюдателями Георгий Сиоридзе – член партии «Лело».



Основной задачей оппозиции и наблюдателей является попытка застраховать Грузию от фальсификации выборов, говорит член партии «За народ» Анна Долидзе



«Я и другие однозначно заявили этой миссии, что фальсификация результатов выборов у нас происходит не только в день выборов, но и задолго до них. Мобилизация преступников, учет семей, попытки узнать у кого какое слабое место есть, чтобы потом использовать это, учет людей, работающих на государственной службе – все эти неформальные методы, которые, как мы знаем, будут использованы «мечтателями», мы рассказали о них заранее», — сказала Долидзе.



Представители наблюдательной миссии с сегодняшнего дня отправятся в регионы и изучат там предвыборную обстановку.





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