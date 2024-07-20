|
|
|
Член «Европейской Грузии»: Cartu group скрывает свои финансы
20.07.2024 21:15
Cartu group скрывает свои финансы в декларациях и отчетах, утверждает исследователь коррупции и член «Европейской Грузии» Бесо Донадзе. «Бизнес Бидзины Иванишвили непрозрачен и нет государственной структуры, которая заставляет ее действовать в соответствии с законом», заявляет эксперт.
«Бизнес Бидзины Иванишвили, будь то Банк Cartu или Фонд Cartu, не имеет значения, он непрозрачен, потому что в Грузии нет государственной структуры, которая заставляет Бидзину Иванишвили действовать в соответствии с законом.
Бидзина Иванишвили полностью захватил государственные структуры, и поэтому, если мы хотим что-то изменить, нужно сменить Бидзину Иванишвили, 26 октября — единственный способ это сделать», — заявил Бесо Донадзе.
Ранее «Детектор растрат» сообщал Cartu group публиковало отчеты лишь в 2018-19 годах, что является нарушением законодательства.
За непредставление отчетности за 2020-21 год компании Cartu group было сделано предупреждение, а затем выписан штраф и двойной штраф, в общей сложности на 15 000 лари, однако даже после предупреждения и наложения двойного штрафа Cartu group не публикует финансовые отчеты.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна