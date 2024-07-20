

Член «Европейской Грузии»: Cartu group скрывает свои финансы

20.07.2024 21:15





Cartu group скрывает свои финансы в декларациях и отчетах, утверждает исследователь коррупции и член «Европейской Грузии» Бесо Донадзе. «Бизнес Бидзины Иванишвили непрозрачен и нет государственной структуры, которая заставляет ее действовать в соответствии с законом», заявляет эксперт.



«Бизнес Бидзины Иванишвили, будь то Банк Cartu или Фонд Cartu, не имеет значения, он непрозрачен, потому что в Грузии нет государственной структуры, которая заставляет Бидзину Иванишвили действовать в соответствии с законом.



Бидзина Иванишвили полностью захватил государственные структуры, и поэтому, если мы хотим что-то изменить, нужно сменить Бидзину Иванишвили, 26 октября — единственный способ это сделать», — заявил Бесо Донадзе.



Ранее «Детектор растрат» сообщал Cartu group публиковало отчеты лишь в 2018-19 годах, что является нарушением законодательства.



За непредставление отчетности за 2020-21 год компании Cartu group было сделано предупреждение, а затем выписан штраф и двойной штраф, в общей сложности на 15 000 лари, однако даже после предупреждения и наложения двойного штрафа Cartu group не публикует финансовые отчеты.



Источник: SOVA

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