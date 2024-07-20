

Олаф Шольц: Учитывая историю Германии, мы должны быть на стороне Украины

20.07.2024 22:25





Учитывая историю Германии, мы должны быть на стороне Украины, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера.



«Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне», - заявил Шольц.



Говоря о президенте России Владимире Путине, канцлер Германии заявил, что сейчас идет война, «которой руководители России откровенно преследуют цель завоевания Украины и уничтожения ее как суверенной страны - через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу хартии ООН».



Шольц отдельно призвал граждан Германии к бдительности в вопросе защиты демократии.



«Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление», - заявил Шольц.





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