

Президент Латвии: Правительство Грузии зашло слишком далеко

21.07.2024 12:04





Правительство Грузии зашло слишком далеко, - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич грузинской редакции «Голоса Америки».



По словам Ринкевича, Грузия решила, что может жить без членства в НАТО и ЕС.



«Правительство Грузии, я думаю, перестарались с законом «об иностранных агентах», игнорируя все призывы собственного общества, Евросоюза и НАТО. Они решили, что могут жить без НАТО и членства в ЕС.



Да, формально Грузия является страной-кандидатом, но давайте посмотрим правде в глаза: мы должны ограничить Грузии статус кандидата, если она не решит придерживаться тех ценностей, которые мы все разделяем. Если не делаешь этого, то и не являешься частью клуба. Это твое суверенное решение», - заявил Ринкевич.



По его словам, членство в НАТО – это не только политический вопрос. Это основано на критериях.



«Если какая-либо страна хочет стать членом НАТО и Европейского Союза и не соответствует критериям, это суверенный выбор этой страны. Но не продолжать этот процесс – это суверенный выбор государств-членов.



Я надеюсь, что Грузия серьезно пересмотрит некоторые части своего законодательства, а если этого не произойдет, не ждите, что мы обсудим возможность продолжения этого процесса с Грузией.



Речь идет о том, что страны-кандидаты должны соответствовать критериям и условиям организаций, частью которых они хотят быть», - заявил Ринкевич.



Как отметил президента Латвии, «мы не потерпим отклонения от общих ценностей и согласованной политики».



«Это действительно выбор Грузии. Не нам решать за грузинский народ, какую страну они хотят построить. Лично я полностью уважаю любой выбор, который сделает грузинский народ на предстоящих выборах. Грузинский народ должен взглянуть на предложения разных партий.



Я не хочу вмешиваться в политику Грузии, но там, где у Латвии есть право голоса, будь то НАТО или ЕС, наша позиция очень четкая. Если страна не отвечает критериям, не продолжает путь европейской и евроатлантической интеграции, тогда члены НАТО и ЕС в праве начать переоценку их сотрудничества, в том числе, программ помощи.



Мы слышали, что грузинские официальные лица говорили об определенных вызовах в сфере безопасности и обороны. Если они думают, что отказ от евроинтеграции и евроатлантической интеграции — это способ улучшить собственную безопасность, то тогда это их объяснение для общества. Могу только сказать, что мы готовы продолжать сотрудничество с Грузией и ее поддержку, если Грузия готова и дальше соблюдать ценности, которые мы все разделяем.



Но я бы оставил правительству Грузии отвечать за последствия того или иного решения в плане безопасности», - добавил Ринкевич.





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