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Представитель «Лело»: Мы предложим общественности интересную платформу
21.07.2024 14:44
По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Григола Гегелия, в связи с выборами, намеченными на 26 октября, они ведут переговоры с политиками и партиями, в том числе и с независимыми депутатами.
Гегелия не уточняет имена депутатов, однако отмечает, что партия проводит консультации с широким кругом прозападной оппозиции.
«Ведутся переговоры с несколькими политическими субъектами, среди них есть и независимые депутаты», - отметил Гегелия.
По его словам, очень скоро общественность узнает, кто присоединится к политической платформе.
«У нас консультации с широким кругом прозападной оппозиции. Очень скоро общество конкретно увидит, какую политическую энергию получит наша новая платформа. Мы продолжаем развиваться, продолжаем расширяться и совсем скоро предложим общественности очень интересную платформу», - заявил Гегелия.
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