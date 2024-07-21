

Представитель «Лело»: Мы предложим общественности интересную платформу

21.07.2024 14:44





По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Григола Гегелия, в связи с выборами, намеченными на 26 октября, они ведут переговоры с политиками и партиями, в том числе и с независимыми депутатами.



Гегелия не уточняет имена депутатов, однако отмечает, что партия проводит консультации с широким кругом прозападной оппозиции.



«Ведутся переговоры с несколькими политическими субъектами, среди них есть и независимые депутаты», - отметил Гегелия.



По его словам, очень скоро общественность узнает, кто присоединится к политической платформе.



«У нас консультации с широким кругом прозападной оппозиции. Очень скоро общество конкретно увидит, какую политическую энергию получит наша новая платформа. Мы продолжаем развиваться, продолжаем расширяться и совсем скоро предложим общественности очень интересную платформу», - заявил Гегелия.





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