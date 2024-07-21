

Виталий Кличко: Ближайшие месяцы будут очень сложными для Зеленского

21.07.2024 16:59





Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский должен принять тяжелые решения, которые в любом случае могут привести к политическому самоубийству. А в случае территориального компромисса с Россией придется запустить референдум, считает городской голова.



Об этом Кличко заявил в интервью Corriere della Sera, передает "Украинская правда".



Он считает, что как и война следующие годы, так и территориальные компромиссы будут непростыми.



Столичный мэр также считает, что Зеленский может прибегнуть к референдуму, чтобы спросить у людей относительно территориальных уступок россиянам.



"Ближайшие месяцы будут очень сложными для Владимира Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным? И если да, то какое давление будет со стороны Америки в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что надо отказаться от кусков нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших воюющих героев? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством. Давайте будем откровенны, мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, она зависит от помощи, которая поступает от союзников, было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года. Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно, без народной легитимации. Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, вроде того, что произошло в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной в его руках власти", - заявил Владимир Зеленский.



Кличко также заверил, что он не поддерживает выборы президента Украины во время войны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





