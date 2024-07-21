

Акубардия: Призыв приостановить статус кандидата может стать реальностью, если октябрьские выборы не будут свободными

21.07.2024 17:44





Призыв приостановить статус кандидата может стать реальностью, если октябрьские выборы не будут свободными и справедливыми, и если «Грузинской мечтой» голос народа не будет услышан, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия.



Она прокомментировала заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевича, который заявил, что Грузия решила, что может жить без членства в НАТО и ЕС.



«Латвия была горячей сторонницей Грузии. Как правило, все три прибалтийские страны больше всего поддерживали Грузию исходя из российской агрессии и знания ревизионистской политики России. Сегодня Латвия является самой громкой в ​​отношении «Грузинской мечты», которая открыто повела Грузию к сфере влияния России. В том числе призыв приостановить статус кандидата может стать реальностью, если октябрьские выборы не будут свободными и честными и если «Грузинской мечтой» не будет услышан голос народа. Поэтому факт, что эта угроза висит над страной, как дамоклов меч, и сейчас самое главное – суметь сменить власть путем выборов. Должны существовать предпосылки для проведения свободных и справедливых выборов, чтобы так не случилось. Грузия не то что не должна отступать на пути к европейскому будущему, что уже произошло, а и мы должны суметь начать переговоры о вступлении», - заявила Акубардия.



Для справки, президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил грузинской редакции «Голоса Америки», что правительство Грузии зашло слишком далеко. Как отметил Ринкевич, грузинские власти перестарались с законом «об иностранных агентах», игнорируя все призывы собственного общества, Евросоюза и НАТО и решили, что могут жить без НАТО и членства в ЕС.



«Да, формально Грузия является страной-кандидатом, но давайте посмотрим правде в глаза: мы должны ограничить Грузии статус кандидата, если она не решит придерживаться тех ценностей, которые мы все разделяем. Если не делаешь этого, то и не являешься частью клуба. Это твое суверенное решение», - заявил Ринкевич.





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