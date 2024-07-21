

Зеленский: Люди важны, но это не значит, что можно подарить россиянам 30% нашей земли

21.07.2024 19:28





Украина стремится сохранить жизнь своих граждан, однако это не означает готовность уступить в пользу агрессора треть собственной территории, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, передает УНИАН.



«Для нас проигрыш - это проиграть свою страну. Кто-то говорит: «Да что важнее для вас - территория или люди?» Как можно так сравнивать? Люди важны, но это не значит, что можно подарить им (россиянам) 30% нашей земли», - заявил он.



Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта с сохранением за агрессором уже захваченной территории не является хорошим выходом из войны.



«Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней», - отметил президент.





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