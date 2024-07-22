

Камала Харрис: Для меня большая честь получить поддержку президента Байдена, моя цель – победить

22.07.2024 10:39





Вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.



«Для меня большая честь получить поддержку президента, и моя цель — победить. У нас осталось 107 дней до выборов. Мы будем бороться вместе и победим вместе», — заявила Харрис.



Харрис поблагодарила Джо Байдена за его выдающееся лидерство на посту президента.



«Для меня большая честь, получить поддержку президента, и я намерена добиться выдвижения на должность кандидата. В течение прошлого года я ездила по всей стране, разговаривая с американцами о четком выборе на этих важных выборах. Это то, что я буду продолжать делать в ближайшие дни и недели. Я сделаю все, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальную повестку дня «проекта 2025». У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим вместе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию, нацию и победить Дональда Трампа», — заявила Харрис.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





