

Трамп: Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена

22.07.2024 10:42





«Победить Камалу Харрис будет легче, чем Байдена», — заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.



По информации СМИ, данный комментарий Трамп сделал во время разговора с журналистом CNN.



Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов 2024 года.



Президент США Джо Байден поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2024 года.







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