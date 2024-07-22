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Трамп: Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена


22.07.2024   10:42


«Победить Камалу Харрис будет легче, чем Байдена», — заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

По информации СМИ, данный комментарий Трамп сделал во время разговора с журналистом CNN.

Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов 2024 года.

Президент США Джо Байден поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2024 года.


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