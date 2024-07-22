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Трамп: Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена
22.07.2024 10:42
«Победить Камалу Харрис будет легче, чем Байдена», — заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
По информации СМИ, данный комментарий Трамп сделал во время разговора с журналистом CNN.
Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов 2024 года.
Президент США Джо Байден поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2024 года.
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