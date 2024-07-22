

Командир «Грузинского легиона»: Бидзина Иванишвили выполняет заказ Кремля

22.07.2024 11:55





«Преследования грузинских бойцов» и их допросы в Грузии по делу о государственном перевороте не стали неожиданностью для командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили:



«Это заказ Кремля, который выполняет Бидзина Иванишвили. Правительство в данном случае является лишь исполнителем.



Когда Россия начала возбуждать уголовные дела против наших бойцов, это было для нас показателем того, что правительство Грузии потенциально также может начать расследование, может начать уголовное преследование», — цитирует Мамуку Мамулашвили TV Pirveli.



Напомним, что грузинские добровольцы, воевавшие в Украине против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. 20 июля в соцсети грузинский боец воевавший в Украине Надим Хмаладзе заявил.



«Меня, Надима Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме», — написал он в Facebook.



Источник: SOVA

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