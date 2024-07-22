

Кобахидзе: Если на выборах победит Трамп, война в Украине закончится скорее

22.07.2024 12:07





«Если на выборах победит Трамп, война в Украине закончится скорее и, соответственно, наш регион быстро успокоится, что изменит отношение конкретно к Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, американский народ должен решить, кто будет президентом США.



«Во-первых, мы, конечно, не можем вмешиваться в чьи-либо выборы. Более того, мы не можем вмешиваться в выборы президента такой большой страны, как США, это не наше дело. Единственное, что можно сказать, это то, что если на этих выборах победит Трамп, война на Украине закончится скорее и, соответственно, наш регион быстро успокоится, что изменит отношение конкретно к Грузии. Если в регионе будет мир, отношение к Грузии изменится. Это единственное, что можно сказать в связи с этим. Остальное – выбор американского народа. Американский народ должен решить, кто будет президентом США», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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