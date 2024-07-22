

Ежедневно дома юстиции обслуживают 20 тысяч человек - министр

22.07.2024 12:10





В Хашури открылся новый Дом юстиции. На открытии министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в своем выступлении отметил, что ежедневно дома юстиции обслуживают 20 тысяч человек, а операторы отвечают на более чем 5 тысяч звонков.



По его информации, каждый новый Дом юстиции подразумевает создание новых возможностей трудоустройства и дальнейшее развитие страны.



«Ежедневно Дома юстиции обслуживают 20 тысяч человек, а наши операторы отвечают более чем на 5 тысяч звонков. Я горжусь тем, что по результатам многих международных опросов удовлетворенность граждан превышает 95%. Это не наша статистика, это международная статистика.



Каждый Дом юстиции означает больше реализуемых прав людей, больше возможностей трудоустройства, и это, конечно, означает больше развития. Помимо инфраструктуры, Дом юстиции – это место для каждого человека, где он должен почувствовать, что государство – это действительно его дом и он может положиться на грузинское государство. Мы постоянно заботимся о новшествах, конечно, при поддержке правительства и парламента Грузии новшества планируются как в Министерстве юстиции, так и в Домах юстиции.



Слева от нас находится пример именно этого. Мобильный Дом Юстиции, который позволил оказывать все услуги, которые граждане получают в Домах Юстиции, не только в Домах Юстиции, но и на местах, фактически у ворот своих домов. При всем этом, конечно, жить в сельской местности и жить вдали от домов юстиции стало более комфортно с точки зрения госуслуг", - сказал Брегадзе.



Отметим, что Дом юстиции будет оказывать гражданам до 500 государственных услуг. Это 121-й Дом юстиции в стране. В будущем планируется открыть 10 новых филиалов по всей Грузии.





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